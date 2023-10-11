17:21 (мск), источник: © РИА Новости

Над Брянской областью сбили еще один беспилотник

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Сегодня около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило о сбитом в 15:30 мск над Брянской областью дроне.

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