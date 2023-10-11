17:21 (мск), источник: © РИА Новости
Над Брянской областью сбили еще один беспилотник
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Сегодня около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило о сбитом в 15:30 мск над Брянской областью дроне.