МИД Финляндии начал расследование пранка Вована и Лексуса

«Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь», — говорится в сообщении.
Как отметили в МИД Финляндии, видеозвонок не вызвал подозрений. Во время разговора с пранкерами Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы. Согласно заявлению финского внешнеполитического ведомства, «обсуждения на указанных платформах не касаются конфиденциальной или секретной информации».
Ранее в этот день в выпуске программы «Шоу ВиЛ» в официальной группе «ВКонтакте» Вован и Лексус разыграли глав МИД Финляндии и Швеции, а также шведского министра обороны. В разговоре с российскими пранкерами Валтонен заявила, что Запад должен быть заинтересован в заключении новой зерновой сделки, так как без нее удается вывозить только 60% украинского зерна. Она также затронула тему военной помощи Украине и размещения ядерного оружия в Финляндии.