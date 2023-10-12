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Палестино-израильский конфликт
05:16 (мск), источник: Известия

МИД Финляндии начал расследование пранка Вована и Лексуса

МИД Финляндии начал расследование после пранка Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) с участием главы внешнеполитического ведомства Элины Валтонен. Соответствующее заявление было опубликовано на странице ведомства в соцсети X (бывш. Twitter) 11 октября.

Источник: Известия

«Министерство иностранных дел расследует мошенничество, в ходе которого министр иностранных дел Элина Валтонен совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео. Министерство иностранных дел усиливает свои процедуры, чтобы избежать подобных ситуаций впредь», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД Финляндии, видеозвонок не вызвал подозрений. Во время разговора с пранкерами Валтонен раскрыла общественную позицию Финляндии и взгляды на актуальные вопросы. Согласно заявлению финского внешнеполитического ведомства, «обсуждения на указанных платформах не касаются конфиденциальной или секретной информации».

Ранее в этот день в выпуске программы «Шоу ВиЛ» в официальной группе «ВКонтакте» Вован и Лексус разыграли глав МИД Финляндии и Швеции, а также шведского министра обороны. В разговоре с российскими пранкерами Валтонен заявила, что Запад должен быть заинтересован в заключении новой зерновой сделки, так как без нее удается вывозить только 60% украинского зерна. Она также затронула тему военной помощи Украине и размещения ядерного оружия в Финляндии.

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