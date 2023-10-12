Российские войска вклинились в оборону ВСУ под Донецком на глубину до 600 метров

«В результате атакующих действий нашим войскам на Донецком направлении удалось вклиниться в оборону противника на глубину от 300 до 600 метров на участках фронта в районе населенных пунктов Марьинка, Водяная, Спорная, Тоненькая», — сказал он.
Успеху способствовал сосредоточенный огневой удар по позициям противника в районе населенных пунктов Авдеевка, Северная, Очеретино, Новокалиново, отметил Астафьев.
Противник потерял более 15 военнослужащих, уничтожены 11 бронетранспортеров MaxxPro, две бронемашины, буксируемые гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30, а также 120-миллиметровый миномет, уточнил он.
Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный украинской стороной в мощный укрепрайон. В среду советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военные подошли к рубежу села Бердычи к северо-западу от Авдеевки, контроль над которым позволит выйти к путям снабжения авдеевской группировки ВСУ. Кроме того, по словам Пушилина, российская армия продвигается в этом районе с двух направлений.
Кроме того, по словам начальника пресс-центра, российские военные отразили атаку ВСУ у Клещеевки под Артемовском.
«Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожено три крупнокалиберных миномета и самоходная артиллерийская установка польского производства Krab в районах населенных пунктов Георгиевка, Клещеевка и Ступочки», — заключил Астафьев.