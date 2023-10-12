Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек

«Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых — до 5,6 тысячи», — заявил представитель министерства в Газе, слова которого приводит агентство Франс Пресс.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.
Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.
Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.