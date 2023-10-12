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Палестино-израильский конфликт
06:43 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших с начала эскалации палестинцев достигло 1,2 тысячи человек

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 1,2 тысячи, ранены 5,6 тысячи, сообщил палестинский минздрав.

Источник: AP 2023

«Число погибших возросло примерно до 1,2 тысячи человек, а число раненых — до 5,6 тысячи», — заявил представитель министерства в Газе, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Обострение палестино-израильского конфликта

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Вслед за этим он объявил мобилизацию.

Число погибших жителей Израиля в результате нападения ХАМАС превысило тысячу человек. Кроме того, палестинское движение объявило о захвате более ста пленных, включая высокопоставленных военнослужащих.

Известно о четырех погибших россиянах, шестеро числятся пропавшими без вести.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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