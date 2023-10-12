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Главные новости 12 октября
11:37 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших в Израиле выросло до 1300 человек, в секторе Газа — 1200

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Число погибших в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке увеличилось с обеих сторон, сообщили СМИ и власти.

Источник: © РИА Новости

Так, по данным государственной радиостанции Kan, в Израиле жертвами нападения бойцов движения ХАМАС стали 1,3 тысячи человек. Порядка 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения, 28 из них находятся в критическом состоянии, 350 — в тяжелом.

Число жертв в секторе Газа достигло 1203 человек, уведомил палестинский Минздрав в соцсетях. Ранены 5763 человека.

На Западном берегу погибли 29 человек, около 180 ранены.

Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября, когда Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Вооруженные бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Число израильских военных, погибших с субботы, возросло до 220. Около ста человек, в том числе высокопоставленные офицеры, удерживаются в плену.

На данный момент подтверждено, что погибли четверо россиян, шестеро числятся пропавшими без вести.

Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции.

Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
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