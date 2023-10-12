Число погибших в Израиле выросло до 1300 человек, в секторе Газа — 1200

Так, по данным государственной радиостанции Kan, в Израиле жертвами нападения бойцов движения ХАМАС стали 1,3 тысячи человек. Порядка 3,3 тысячи жителей Израиля получили ранения, 28 из них находятся в критическом состоянии, 350 — в тяжелом.
Число жертв в секторе Газа достигло 1203 человек, уведомил палестинский Минздрав в соцсетях. Ранены 5763 человека.
На Западном берегу погибли 29 человек, около 180 ранены.
Палестино-израильский конфликт обострился утром 7 октября, когда Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке из сектора Газа. Вооруженные бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Число израильских военных, погибших с субботы, возросло до 220. Около ста человек, в том числе высокопоставленные офицеры, удерживаются в плену.
На данный момент подтверждено, что погибли четверо россиян, шестеро числятся пропавшими без вести.
Неизвестной остается судьба десятков граждан других стран, в заложниках у ХАМАС находятся представители Австрии, Китая, Мексики, Франции.
Глава политбюро движения Исмаил Хания заявил, что никаких переговоров об освобождении израильских пленных до завершения операции ХАМАС не будет.