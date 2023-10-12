Главное
Палестино-израильский конфликт
14:40 (мск), источник: © РИА Новости

Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо

КАИР, 12 окт — РИА Новости. Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщила сирийская газета Al-Watan.

Источник: © РИА Новости

«По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта вышли из строя», — говорится в публикации.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.

Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек, в секторе Газа от ответных обстрелов погибли 1203 человека. Неизвестной остается судьба людей, которые оказались в заложниках у ХАМАС — среди них граждане Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.

Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'C красным лицом'. В Индии высмеяли Зеленского, униженного страной НАТО
'Жесткие условия': в Польше рассказали, чем Украина расплатится за помощь
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта