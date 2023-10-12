14:40 (мск), источник: © РИА Новости
Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо
КАИР, 12 окт — РИА Новости. Израиль нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо, сообщила сирийская газета Al-Watan.
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«По предварительным данным, были обстреляны взлетно-посадочные полосы, оба аэропорта вышли из строя», — говорится в публикации.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Военное крыло ХАМАС объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы». В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
По последним данным, в Израиле жертвами нападения ХАМАС стали более 1300 человек, в секторе Газа от ответных обстрелов погибли 1203 человека. Неизвестной остается судьба людей, которые оказались в заложниках у ХАМАС — среди них граждане Австрии, Китая, Мексики, Франции, а также, по разным данным, около 150 израильтян.