14:50 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вооруженные силы поразили ангар с украинскими десантными катерами в Николаевской области, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ», — говорится в публикации ведомства.

Всего средствами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками и артиллерией поражены места скопления личного состава и военной техники в 129 районах.

Украинские военные используют беспилотные катера для атак на российских территориях. Так, на прошлой неделе ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя безэкипажными судами, ВС дроны ликвидировали.

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