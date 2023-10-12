14:50 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные поразили ангар с десантными катерами ВСУ
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Вооруженные силы поразили ангар с украинскими десантными катерами в Николаевской области, сообщило Минобороны.
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«В районе населенного пункта Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ», — говорится в публикации ведомства.
Всего средствами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотниками и артиллерией поражены места скопления личного состава и военной техники в 129 районах.
Украинские военные используют беспилотные катера для атак на российских территориях. Так, на прошлой неделе ВСУ попытались атаковать Севастополь двумя безэкипажными судами, ВС дроны ликвидировали.