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Палестино-израильский конфликт
16:23 (мск), источник: Life.ru

Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки Израиля

Международные аэропорты сирийской столицы Дамаска и города Алеппо приостановили работу из-за повреждения взлётно-посадочных полос после ударов авиации Израиля. Об этом сообщает сирийское новостное агентство SANA.

Источник: AP 2023

По данным источника агентства, сегодня около 13:50 израильские воздушные силы нанесли одновременные ракетные удары по международным воздушным портам Дамаска и Алеппо. Прилёты повредили взлётно-посадочные полосы, выведя их из строя. Местные СМИ пишут о работе ПВО в районе аэропортов. Факт нанесения ударов подтвердили на сирийском телевидении.

Напомним, ночью 11 октября в Израиле заявили об обстрелах еврейского государства со стороны Сирийской Арабской Республики. Также представители израильского оборонного ведомства подчеркнули, что выпущенные из САР по территории страны снаряды, предварительно, упали в открытой местности. Военнослужащие ЦАХАЛ ответили на огонь.

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