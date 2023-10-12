Аэропорты Дамаска и Алеппо выведены из строя после атаки Израиля

По данным источника агентства, сегодня около 13:50 израильские воздушные силы нанесли одновременные ракетные удары по международным воздушным портам Дамаска и Алеппо. Прилёты повредили взлётно-посадочные полосы, выведя их из строя. Местные СМИ пишут о работе ПВО в районе аэропортов. Факт нанесения ударов подтвердили на сирийском телевидении.
Напомним, ночью 11 октября в Израиле заявили об обстрелах еврейского государства со стороны Сирийской Арабской Республики. Также представители израильского оборонного ведомства подчеркнули, что выпущенные из САР по территории страны снаряды, предварительно, упали в открытой местности. Военнослужащие ЦАХАЛ ответили на огонь.