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Палестино-израильский конфликт
16:21 (мск), источник: Life.ru

Журналист Sputnik потерял тёщу, тестя и дочь при ударе ВСУ под Белгородом, его жена в реанимации

При ударе дрона ВСУ под Белгородом ранены журналист Sputnik 29-летний Хайбар Акифи и его жена Олеся Акифи, они находятся в реанимации. Их родители и четырёхлетняя дочь погибли. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

Источник: РИА "Новости"

«В результате удара украинского дрона тяжело ранен и находится в реанимации наш сотрудник, 29-летний Хайбар Акифи, работающий в афганской редакции Sputnik, и его русская жена Олеся. Произошла огромная трагедия: она потеряла родителей и семья потеряла ребёнка — погибла их четырёхлетняя дочка Амина», — говорится в сообщении.

По словам Киселёва, киевский режим наносит террористические удары по мирным российским сёлам из-за отчаянного положения ВСУ на фронтах. Глава «России сегодня» обещал сделать всё возможное для того, чтобы помочь попавшей в ужасную ситуацию семье. Сейчас решается вопрос о перевозке раненых в Москву.

Киселёв добавил, что это не первые боевые потери среди российских журналистов. Он напомнил об Андрее Стенине, погибшем в 2014 году в Донбассе под украинским обстрелом, и Ростиславе Журавлёве, жизнь которого оборвал взрыв кассетного боеприпаса ВСУ в Запорожье.

Супруга пострадавшего Хайбара Олеся Акифи — кандидат филологических наук и сотрудница БГТУ имени В. Г. Шухова. Роковую поездку в Белгородскую область они совершили, чтобы навестить пожилых родителей Олеси. Женщина ещё не знает о гибели четырёхлетней дочки.

Напомним, что украинский беспилотник самолётного типа был сбит в небе над Белгородской областью 11 октября, в 23:50. Его обломки рухнули на жилой дом в Белгородском районе, после чего произошло возгорание. В результате падения частей дрона пострадали два человека — мужчина и женщина, они находятся в тяжёлом состоянии. Позднее из-под обломков извлекли тела двоих человек. Впоследствии стало известно о третьей жертве — четырёхлетней девочке.

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