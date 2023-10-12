Главное
Главные новости к вечеру 12 октября
21:58 (мск), источник: © РИА Новости

Буданов назвал генерала ФСБ Беседу опасным для Украины противником

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал руководителя пятой службы ФСБ РФ генерала Сергея Беседу самым «опасным противником», создающим проблемы для украинской стороны. Его слова приводит издание «Украинская правда».

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос журналиста издания «Украинская правда», кто среди российских генералов самый опасный противник для Украины, Буданов сказал, что «есть человек, всегда приносивший проблемы Украине». «Это генерал Беседа, руководитель пятой службы ФСБ (РФ). Очень проблемный человек … для Украины», — заявил он.

По данным Буданова, генерал ФСБ занимается активными операциями на территории Украины.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'C красным лицом'. В Индии высмеяли Зеленского, униженного страной НАТО
'Жесткие условия': в Польше рассказали, чем Украина расплатится за помощь
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта