Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ

«Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей», — сказали в ведомстве.
Ранее в четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что РЭБ подавила дрон на окраине Брянска, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — что ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе. В обоих случаях пострадавших, предварительно, нет.