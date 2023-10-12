12 октября, источник: © РИА Новости

Над Брянской и Белгородской областями сбили два беспилотника ВСУ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Средства российской ПВО уничтожили два беспилотника Украины над Брянской и Белгородской областями, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской и Белгородской областей», — сказали в ведомстве.

Ранее в четверг губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что РЭБ подавила дрон на окраине Брянска, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — что ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском округе. В обоих случаях пострадавших, предварительно, нет.

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