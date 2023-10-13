Морпехи ЧФ России пресекли очередную попытку ВСУ высадиться рядом с ЗАЭС

«Перед взводом стоит задача не допустить пролета противника в нашу сторону. В дальнейшем — не допустить их к атомной электростанции. В основном попытки проводятся ночью, летают за нами квадрокоптеры, наблюдают. Мы скрыто передвигаемся, никто нас не видит», — сказал командир взвода Александр.
Корреспондент показала кадры работы российских военнослужащих. С правого берега почти обмелевшего за несколько месяцев Каховского водохранилища пытается приблизится разведгруппа украинских боевиков. Бойцы Вооруженных сил РФ наносят точный поражающий удар.
Уточняется, что еще ни разу противнику не удалось достаточно приблизиться к российским позициям, которые хорошо укреплены. Кроме того, берег усеян минами. Атомную станцию и ее окрестности защищают морпехи 810-й бригады ЧФ.
Ранее, 9 октября, начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV признался, что спецназ ГУР минобороны Украины пытался трижды атаковать и захватить ЗАЭС, но российские силы отбили атаки.
Как заявил «Известиям» в тот же день советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, признание Буданова — это очередная демонстрация наглой, циничной безнаказанности. По его словам, если бы киевский режим понимал, что его привлекут за подобного рода признания, то «украинские власти бы хорошо подумали, прежде чем санкционировать подобные откровения».
При этом, как рассказал 24 сентября глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска с приходом осенней погоды намерены сменить стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. С началом дождей и похолоданием украинские боевики сменят стратегию и сосредоточатся на форсировании Днепра, чтобы захватить ЗАЭС, добавил тогда Рогов.