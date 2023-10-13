ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

«На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены», — заявил Чехов.
Кроме того, по его словам, западнее Новодонецкого военные вскрыли и ликвидировали разведгруппу ВСУ.
В свою очередь, российская артиллерия в районе Старомайорского уничтожила склад боеприпасов, добавил собеседник агентства.
«Барражирующими боеприпасами “Ланцет” уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и реактивная система залпового огня “Град” в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, самоходная артиллерийская установка “Акация” в районе Новоивановки. Ударным БПЛА уничтожен минометный расчет в районе Старомайорского», — добавил Чехов.
Авиация и артиллерия поразили места сосредоточения живой силы и техники украинских подразделений, подчеркнул он. Удары также нанесли по подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, в том числе узлу связи, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и Угледаре, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного.