«На купянском направлении экипажи бомбардировщиков Су-34 группировки войск “Запад” нанесли пять авиационных ударов по складу с боеприпасами и пунктам временной дислокации подразделений 7-го отдельного стрелкового батальона, району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады и опорному пункту 113-й бригады территориальной обороны», — приводит его слова «Интерфакс».
Как указал Зыбинский, этими ударами были поражены позиции противника в районе населенных пунктов Новолюбовка, Песчаное и Петропавловка.
Также расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады ВСУ в районе Темковки.
Кроме того, Зыбинский сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировкой «Запад» уничтожены украинские гаубицы «Гвоздика», Krab и М777, а также четыре минометных расчета в районе Новолюбовки, Новосергеевки, Степового и Новоселовки.
Накануне Зыбинский заявил, что артиллерия Западной группировки российских войск ликвидировала две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и американскую гаубицу М777 калибром 155 мм ВСУ на купянском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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