12:07 (мск), источник: Известия

Марочко сообщил о возведении ВСУ новых оборонительных сооружений

На участке Терны — Торское на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят фортификационные сооружения и укрепляют свои позиции. Об этом 13 октября заявил военный эксперт подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

При оборудовании укрепрайонов используются готовые железобетонные конструкции, которые доставляют на передовую гражданским автотранспортом.

подполковник ЛНР в отставке
Андрей Марочко

Марочко отметил, что бревна для строительства также передаются с помощью лесовозов. ВСУ ведут работы как днем, так и ночью, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот день начальник пресс-центра Центральной группировки войск Александр Савчук сообщил, что российские силы отразили пять атак украинских штурмовых групп на краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Помимо этого, по трем опорным пунктам ВСУ было нанесено огневое поражение экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Также 13 октября в Минобороны РФ заявили, что расчеты самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК» Центрального военного округа сорвали атаку штурмовой группы украинской армии на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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