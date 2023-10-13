Следовавшие из России и Украины сухогрузы столкнулись в Мраморном море

Столкновение произошло у берегов турецкого острова Мармара.
Судам был причинен материальный ущерб, в ходе проверок не было обнаружено человеческих жертв, травм или загрязнения окружающей среды.
Длина сухогруза Asomatos под флагом Панамы составляет 169 м, он построен в 2003 году. По данным Maritime Bulletin, у судна после столкновения оказались поцарапаны правый борт и нос. Haje Halimeh длиной 122 м ходит под флагом Коморских Островов, сухогруз вез в Испанию пшеницу. Оба судна направили в турецкий Текирдаг.
В июле прошлого года Россия и Украина отдельно заключили с Турцией и ООН соглашения о вывозе зерна из черноморских портов, однако в минувшем июле Москва приостановила свое участие в договоренностях из-за невыполнения части сделки, касающейся России. Российское Минобороны после этого предупредило, что будет считать военными целями все суда в Черном море, которые следуют в украинские порты, а страны, под чьим флагами они идут, — вовлеченными в конфликт между Москвой и Киевом. Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод объявили временно опасными для судоходства.
Власти Украины после этого заявили, что готовы на любые риски для вывоза своего зерна. Киев объявил, что будет экспортировать продовольствие через три порта — Одессу, Южный и Черноморск, а 10 августа открыл временные коридоры в Черном море для торговых судов, следующих в украинские порты или оттуда. 1 августа из порта Одессы в Ливан вышло первое со времени прекращения действия зерновой сделки судно; затем за ними последовали другие суда, в том числе в Турцию.