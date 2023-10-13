15:20 (мск), источник: © РИА Новости

Над Белгородской и Брянской областями перехватили два беспилотника

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Белгородской и Брянской областями, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«13 октября, около 13:15, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением двух БПЛА самолетного типа», — говорится в публикации ведомства.

Ранее сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства РЭБ подавили один дрон на подлете к территории региона. Пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны, еще два БПЛА самолетного типа уничтожены над Белгородской и Брянской областями вчера, около 22:00.

Кроме того, как рассказал РИА Новости представитель брянских экстренных служб, за последние четыре дня три беспилотника противника пытались атаковать исправительную колонию где, предположительно, содержатся пленные ВСУ, в том числе задержанные диверсанты.

Украинская армия постоянно атакует приграничные российские территории, наносит удары с БПЛА и устраивает диверсии. В Брянской и Белгородской областях действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

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