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16:07 (мск), источник: Московский комсомолец

Марина Овсянникова из больницы прокомментировала свое «отравление русскими»

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова опровергла появившиеся накануне сообщения о том, что во Франции начато расследование ее возможного отравления.

Источник: РИА "Новости"

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова опровергла появившиеся накануне сообщения о том, что во Франции начато расследование ее возможного отравления. СМИ писали, что Овсянникова якобы почувствовала себя плохо после того, как открыла дверь своей квартиры в Париже и у нее произошел контакт с неким «порошком». Также источники утверждали, что пострадавшая заявила, что ее «отравили русские».

В соцсети Овсянникова 13 октября подтвердила, что попала в больницу, но отметила, что не собиралась афишировать проблемы со здоровьем, а также опровергла изложенную в СМИ информацию. По ее словам, она не видела никакого «порошка» и плохо ей стало не дома, а на улице.

При этом Овсянникова заявила, что французские правоохранители действительно решили провести проверку, потому что, по ее словам, Россия «давно уже ассоциируется с отравлениями политиков и журналистов».

Что послужило причиной недомогания, Овсянникова не уточнила, но сообщила, что ей уже лучше и что «в крови не обнаружено токсичных веществ».

Речь не идет об отравлении.

Марина Овсянникова
экс-редактор Первого канала

В начале текущего месяца российский суд заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года лишения свободы по статье «о фейках об армии».

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