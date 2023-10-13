Марина Овсянникова из больницы прокомментировала свое «отравление русскими»

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова опровергла появившиеся накануне сообщения о том, что во Франции начато расследование ее возможного отравления. СМИ писали, что Овсянникова якобы почувствовала себя плохо после того, как открыла дверь своей квартиры в Париже и у нее произошел контакт с неким «порошком». Также источники утверждали, что пострадавшая заявила, что ее «отравили русские».
В соцсети Овсянникова 13 октября подтвердила, что попала в больницу, но отметила, что не собиралась афишировать проблемы со здоровьем, а также опровергла изложенную в СМИ информацию. По ее словам, она не видела никакого «порошка» и плохо ей стало не дома, а на улице.
При этом Овсянникова заявила, что французские правоохранители действительно решили провести проверку, потому что, по ее словам, Россия «давно уже ассоциируется с отравлениями политиков и журналистов».
Что послужило причиной недомогания, Овсянникова не уточнила, но сообщила, что ей уже лучше и что «в крови не обнаружено токсичных веществ».
В начале текущего месяца российский суд заочно приговорил Овсянникову к 8,5 года лишения свободы по статье «о фейках об армии».