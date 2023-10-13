Аэропорт Алеппо возобновит работу 14 октября после израильских авиаударов

«Воздушное сообщение через аэропорт Алеппо, где была повреждена взлетно-посадочная полоса в результате израильской ракетной атаки, возобновится с 08:00 по местному времени (совпадает с московским — прим. ТАСС), — указывается в тексте. — Ремонтные бригады управления гражданской авиации вместе со специалистами строительной компании устранили в рекордные сроки последствия израильского агрессивного нападения».
В ведомстве добавили, что все авиаперевозчики могут перепрограммировать полеты через международный аэропорт Алеппо в дополнение к функционирующему аэропорту в Латакии, куда были временно переведены все рейсы из Дамаска. В аэропорту сирийской столицы еще продолжаются ремонтно-восстановительные работы по устранению нанесенных повреждений.
В пятницу премьер-министр арабской республики Хусейн Арнус проинспектировал аэропорт Алеппо, его сопровождал министр транспорта Зухейр Хузайм. Премьер подчеркнул «важность согласованных усилий всех сторон для скорейшего возобновления работы воздушной гавани при строгом соблюдении стандартов безопасности и требуемых технических характеристик».
Аэропорты Дамаска и Алеппо были выведены из строя 12 октября из-за повреждения взлетно-посадочных полос в результате ракетной атаки Израиля. Все рейсы были временно перенесены в Латакию.
С начала года израильские ВВС дважды выводили из строя международный аэропорт в сирийской столице и трижды — в Алеппо, в результате поставки гуманитарной помощи по воздушному мосту для населения, пострадавшего от землетрясения 6 февраля, были временно перенесены в Латакию.