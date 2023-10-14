Армия Израиля нанесла удары по позициям «Хезболлах» на юге Ливана

«Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал объект “Хезболлах” на юге Ливана в ответ на проникновение неопознанных объектов, которые были перехвачены, и обстрел беспилотного летательного аппарата ЦАХАЛ», — говорится в заявлении на странице военных в соцсети X (ранее Twitter).
Армия Израиля ранее заявила о перехвате «неопознанного объекта» в небе над севером страны в районе города Шфарам, который расположен примерно в 15 км к востоку от Хайфы. Незадолго до этого израильская армия сообщила о перехвате двух «неопознанных объектов» в небе над самой Хайфой — третьим по величине городом страны. В армии тогда отметили, что при этих перехватах сирены воздушной тревоги «не включались в соответствии с протоколом».