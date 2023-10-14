05:19 (мск), источник: © РИА Новости

Группировка войск «Центр» отбила девять атак ВСУ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Группировка российских войск «Центр» сорвала и отразила девять атак противника на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Краснолиманском направлении в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск “Центр”, огнем артиллерии и ударами авиации сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника составили до 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля» — сообщил Савчук.

Кроме того, ПВО сбила украинский беспилотник в районе Кременной.

А в результате контрбатарейной борьбы российские военные вскрыли и подавили более 20 артиллерийских расчетов противника, заключил Савчук.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия
Отдельный случай. В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта