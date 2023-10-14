10:08 (мск), источник: Известия

В Британии рассказали о наступлении российских военных по всей линии фронта

Российские силы наступают по всей линии фронта. Как заявила 13 октября обозреватель The Spectator Светлана Моренец, украинские боевики опасаются прорыва.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта. Вчера произошло около сотни боевых столкновений.

Светлана Моренец
обозреватель The Spectator

Моренец отметила, что украинские боевики потеряли несколько позиций, они назвали сложившуюся ситуацию «адом».

Накануне обозреватель бельгийского портала Modern Diplomacy Рич Бердан указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в «мясорубку» из-за жажды власти западных политиков. Бердан отметил, что об этом свидетельствуют неудачи украинских войск на поле боя и их провальные попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

Также 12 октября бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что ВСУ оказались в ловушке в Запорожской и Харьковской областях. Он отметил, что российские вооруженные силы наносят украинской армии серьезный урон. По его словам, конфликт закончится для Киева крахом, потому что у украинских боевиков заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление остановилось.

8 октября заявил бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон отметил, что украинские военные попали в котел под Купянском в Харьковской области. Уточнялось, что они лишены возможности пополнять запасы и теперь имеют только два выхода из ситуации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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