Военные били по украинским объектам точечно. На кадрах видны моменты ударов, после которых над целью поднимаются клубы серого дыма.
Цели противника находились как на открытой местности, например, в полях, так и скрывались за деревьями. В результате ударов все цели противника были уничтожены.
Ранее, 11 октября, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский рассказал, что самолеты штурмовой авиации группировки нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое в Донецкой Народной Республике (ДНР).
До этого, 4 октября, артиллеристы Южной группировки войск также уничтожили позиции ВСУ в районе Берестового. Российская армия нанесла несколько ударов по позициям ВСУ, после чего загорелся полевой склад боеприпасов. В результате удара живая сила и вооружение противника были уничтожены.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.