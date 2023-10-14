12:57 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пресечена попытка высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки с экипажем противника, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Пресечена попытка высадки на левом берегу у Антоновского моста — уничтожены четыре лодки, их экипажи пошли на дно.

Владимир Сальдо
губернатор Херсонской области

Противник продолжает обстреливать города и посёлки левобережья Херсонской области, снаряды и мины прилетают по жилым домам, подчеркнул глава региона, отметив, что накануне ранение получил 50-летний мирный житель в селе Раденск Алешкинского округа.

«Военнослужащие группировки войск “Днепр” работают на подавление вражеской артиллерии и пресечение агрессивных действий боевиков киевского режима. За прошедшие сутки на правом берегу уничтожена гаубица Д-30 с расчётом (в районе посёлка Инженерное под Херсоном), места скопления живой силы противника в посёлке Антоновка и на острове Алексеевский, два пункта дислокации боевиков в Бериславе (на видео). Общие потери врага убитыми и ранеными за вчера составили около 100 боевиков», — рассказал губернатор.
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