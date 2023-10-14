Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области

Противник продолжает обстреливать города и посёлки левобережья Херсонской области, снаряды и мины прилетают по жилым домам, подчеркнул глава региона, отметив, что накануне ранение получил 50-летний мирный житель в селе Раденск Алешкинского округа.
«Военнослужащие группировки войск “Днепр” работают на подавление вражеской артиллерии и пресечение агрессивных действий боевиков киевского режима. За прошедшие сутки на правом берегу уничтожена гаубица Д-30 с расчётом (в районе посёлка Инженерное под Херсоном), места скопления живой силы противника в посёлке Антоновка и на острове Алексеевский, два пункта дислокации боевиков в Бериславе (на видео). Общие потери врага убитыми и ранеными за вчера составили около 100 боевиков», — рассказал губернатор.