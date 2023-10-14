Минобороны показало кадры уничтожения с воздуха боевиков ВСУ в зоне СВО

На записи видно, как расчетом беспилотников вычисляются позиции противника на открытой местности. Затем операторами БПЛА были нанесены удары по укрытиям и окопам опорных пунктов Вооруженных сил Украины, обратившие живую силу противника в бегство.
Цель была ликвидирована, несмотря на нахождение позиции в лесополосе.
Ранее в этот день оборонное ведомство РФ опубликовало видео, на котором российские военнослужащие воздушно-десантных войск (ВДВ) с помощью FPV-дронов уничтожили скопления личного состава ВСУ в укрытиях, расположенных в лесопосадках на артемовском направлении.
Как демонстрируют кадры, оператор заметил двух украинских военных, после чего было зафиксировано попадание FPV-дрона в укрытие с личным составом противника, который был ликвидирован.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.