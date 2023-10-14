«Хамас» сообщил о гибели девяти заложников при обстрелах со стороны Израиля

Бригады Аль-Кассама сообщают об убийстве еще девяти военнопленных, в том числе четырех иностранцев, за последние 24 часа в результате сионистской бомбардировки мест, где находятся пленные.
13 октября боевое крыло «Хамаса», «Изз эд-Дина аль-Кассама», сообщило, что за сутки из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 13 заложников, в том числе иностранные граждане. По их данным, шесть пленных погибли в Северной провинции, еще семь — в провинции Газа.
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в общей сложности «Хамас» удерживает в плену более 120 мирных жителей. Ранее газета Takvim и The Times of Israel писала, что, по ее оценкам, «Хамас» держит в заложниках порядка 150 человек. Газета The Washington Post, проанализировав визуальные данные, сообщала, что в сектор Газа были вывезены не менее 64 человек.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа военных и гражданских лиц. Армия обороны Израиля заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.