Армия Израиля сообщила о широкомасштабных ударах по объектам ХАМАС в секторе Газа

Там пообещали предоставить подробности позже.
Как в ходе пресс-конференции заявил глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Негби, перед властями страны стоит цель уничтожения военных возможностей ХАМАС.
«ХАМАС перестанет существовать после этой войны», — подчеркнул он.
По его словам, жители южных районов Израиля не должны чувствовать опасности.
Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил граничащий с сектором Газа район и спросил дислоцированных там военных о готовности к «следующему этапу» операции в палестинском анклаве. О каком этапе идет речь Нетаньяху не уточнил.
Утром 7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа, а позже объявил о начале операции «Железные мечи».
В этот же день Нетаньяху в обращении к нации пообещал уничтожить ХАМАС.
В последующие дни ЦАХАЛ продолжила наносить удары по сектору Газа и территории на юге Ливана. Так, 12 октября сообщалось, что израильские войска атаковали более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. В ночь на 13 октября ЦАХАЛ нанесла удары по 750 объектам ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным, в результате конфликта число жертв среди израильтян возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Число палестинцев, погибших в результате ударов по сектору Газа, достигло 2,2 тыс. человек, еще 8,7 тыс. получили ранения.