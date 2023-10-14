Сотрудники ВГА Харьковской области попали под удар беспилотника

«В ходе выполнения гуманитарной миссии сотрудниками ВГА совместно с активистами Центра помощи “Единой России” на подконтрольной территории Харьковской области под удар вражеского беспилотника попал служебный автомобиль ВГА», — говорится в публикации.
Отмечается, что в результате атаки украинского БПЛА один сотрудник ВГА получил легкое ранение, его доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь. Среди волонтеров Центра помощи «Единой России» пострадавших нет.
Ранее, 12 октября, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в одном из районов региона взрывом была поврежден объект критической инфраструктуры.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.