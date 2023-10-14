Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа

«Больница Бейт-Ханун, единственная больница в северо-восточной провинции, подверглась бомбардировке, детская больница Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора. Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя. Медицинские ресурсы находятся на грани истощения», — отметила министр.
«Половину жертв неизбирательных бомбардировок Газы составили женщины и дети. В Газе нет ничего необходимого для жизни, приюты и больницы переполнены», — добавила аль-Кайла.
Она назвала гуманитарную ситуацию в секторе Газа «кровавой бойней» с учетом того, что число погибших в результате израильских бомбардировок большинства районов сектора Газа превысило 1,9 тысячи человек.
Говоря о поступлении международной помощи, министр подтвердила прибытие на границу с сектором Газа самолета из Иордании, трех самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов, а также 106 конвоев из Египта и от Всемирной организации здравоохранения, но доставка гуманитарной помощи невозможна из-за блокады сектора Израилем.
Аль-Кайла предупредила о возможности распространения эпидемий в секторе Газа в результате нехватки медицинских средств. Она призвала мировое сообщество «немедленно вмешаться, чтобы остановить неизбирательные бомбардировки безоружных гражданских лиц и больниц в секторе Газа, защитить медицинский персонал, поскольку нападения на машины скорой помощи нарушает все международные законы и договоры».