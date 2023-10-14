Главное
Палестино-израильский конфликт
22:57 (мск), источник: © РИА Новости

Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа

РАМАЛЛА, 14 окт — РИА Новости. Все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля в течение недели, сообщила РИА Новости министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла.

Источник: AFP 2023

«Больница Бейт-Ханун, единственная больница в северо-восточной провинции, подверглась бомбардировке, детская больница Ад-Дурра также подверглась нападению с применением запрещенного на международном уровне белого фосфора. Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя. Медицинские ресурсы находятся на грани истощения», — отметила министр.

«Половину жертв неизбирательных бомбардировок Газы составили женщины и дети. В Газе нет ничего необходимого для жизни, приюты и больницы переполнены», — добавила аль-Кайла.

Она назвала гуманитарную ситуацию в секторе Газа «кровавой бойней» с учетом того, что число погибших в результате израильских бомбардировок большинства районов сектора Газа превысило 1,9 тысячи человек.

Говоря о поступлении международной помощи, министр подтвердила прибытие на границу с сектором Газа самолета из Иордании, трех самолетов из Объединенных Арабских Эмиратов, а также 106 конвоев из Египта и от Всемирной организации здравоохранения, но доставка гуманитарной помощи невозможна из-за блокады сектора Израилем.

Аль-Кайла предупредила о возможности распространения эпидемий в секторе Газа в результате нехватки медицинских средств. Она призвала мировое сообщество «немедленно вмешаться, чтобы остановить неизбирательные бомбардировки безоружных гражданских лиц и больниц в секторе Газа, защитить медицинский персонал, поскольку нападения на машины скорой помощи нарушает все международные законы и договоры».

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыОбострение палестино-израильского конфликта
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия
Отдельный случай. В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта