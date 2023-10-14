Губернатор Курской области сообщил о 12 сбитых беспилотниках ВСУ

«Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не трогать обломки сбитых украинских БПЛА из-за опасности самоликвидации. По его словам, о найденных дронах можно сообщить по телефону 112.
Ранее, 5 октября, Минобороны РФ сообщило, что над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник.
В тот же день Старовойт заявил, что ночью украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. В результате в регионе были зафиксированы отключения электричества.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.