14 октября, источник: Известия

Губернатор Курской области сообщил о 12 сбитых беспилотниках ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт 14 октября сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в регионе 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не трогать обломки сбитых украинских БПЛА из-за опасности самоликвидации. По его словам, о найденных дронах можно сообщить по телефону 112.

Ранее, 5 октября, Минобороны РФ сообщило, что над Курской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник.

В тот же день Старовойт заявил, что ночью украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. В результате в регионе были зафиксированы отключения электричества.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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