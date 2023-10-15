01:06 (мск), источник: © РИА Новости
Израильский удар вывел из строя международный аэропорт Алеппо
ДАМАСК, 15 окт — РИА Новости. Международный аэропорт Алеппо полностью выведен из строя после ударов Израиля, сообщило Министерство обороны Сирии.
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«Около 23.35 14 октября враждебный Израиль нанес удары с воздуха по международному аэропорту Алеппо, что привело к материальным потерям и выводу гавани из строя», — говорится в заявлении.
Ранее очевидец на месте событий сообщал РИА Новости, что в районе этой воздушной гавани прозвучали сильные взрывы, по его данным, причиной стал обстрел двумя ракетами по ВПП аэропорта.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обосновала удар по Сирии ответом на запущенные с территории арабской республики две ракеты.
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.