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Палестино-израильский конфликт
01:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Израиль нанес удары по центрам командования ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что нанесла удары по ряду объектов «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС), в том числе по центрам оперативного командования. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram.

Источник: AP 2023

«Среди целей, по которым были нанесены удары, — террористы, центры оперативного командования и десятки минометных пусковых установок», — говорится в сообщении.

Также армия Израиля сообщила, что нейтрализовала несколько бойцов движения ХАМАС, которые выходили из туннеля в секторе Газа. Кроме того, ЦАХАЛ нанес удар по самому туннелю.

Ранее руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби заявил, что Израиль не справился с миссией по предупреждению нападения боевиков «Исламского движения сопротивления» из сектора Газа. Признав, что Израиль провалил миссию по предупреждению атаки, Хагенби добавил, что страна совершила большую ошибку, поверив в то, что боевики получили урок.

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