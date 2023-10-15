05:17 (мск), источник: ТАСС

Российские войска сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Войска группировки «Восток» сорвали пять попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, уничтожены два багги с боевиками. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Спецоперация на Украине
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«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии сорваны пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ на опорных пунктах в районах Малиновки, Приютного и Полтавки. Уничтожены пикап и две единицы багги с боевиками, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказал он.

Также, по словам Чехова, огнем миномета «Тюльпан» был поражен пункт временной дислокации 1-й танковой бригады противника в Сторожевом.

«Огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов в Угледаре, два автомобиля с боевиками в районе Великой Новоселки», — добавил он.

Чехов также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял четыре минометных расчета. «Ударами авиации и огнем артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское и Урожайное», — заключил начальник пресс-центра группировки.

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