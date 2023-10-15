Российские войска сорвали пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

«На южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки войск “Восток” при поддержке артиллерии сорваны пять попыток провести ротацию подразделений ВСУ на опорных пунктах в районах Малиновки, Приютного и Полтавки. Уничтожены пикап и две единицы багги с боевиками, двое военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказал он.
Также, по словам Чехова, огнем миномета «Тюльпан» был поражен пункт временной дислокации 1-й танковой бригады противника в Сторожевом.
«Огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов в Угледаре, два автомобиля с боевиками в районе Великой Новоселки», — добавил он.
Чехов также сообщил, что в ходе контрбатарейной борьбы противник потерял четыре минометных расчета. «Ударами авиации и огнем артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское и Урожайное», — заключил начальник пресс-центра группировки.