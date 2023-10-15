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Палестино-израильский конфликт
08:22 (мск), источник: Ведомости

ВОЗ назвала смертным приговором эвакуацию больниц в секторе Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала смертным приговором приказ Израиля об эвакуации более двух тысяч пациентов из 22 больниц в секторе Газа. Такое заявление опубликовано на сайте организации.

Источник: AFP 2023

«Принуждение более 2000 пациентов к переезду в южную часть Газы, где медицинские учреждения уже работают на пределе своих возможностей и не в состоянии справиться с резким увеличением числа пациентов, может быть равносильно смертному приговору», — говорится в сообщении ВОЗ.

В ВОЗ уточнили, что медицинские учреждения на севере сектора Газа продолжают принимать большое количество раненых и с трудом справляются с притоком тех, кому нужна помощь. Организация просит немедленно создать гуманитарный коридор для их дальнейшей безопасной доставки в медицинские учреждения в секторе Газа, в том числе через Рафах.

Утром 7 октября началось нападение группировки ХАМАС на территорию Израиля. Страна подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа, боевики проникли в приграничные города. ХАМАС обвинили израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

9 октября ЦАХАЛ сообщила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения «Хамаса». Общее число погибших в ходе палестино-израильского конфликта, по последним данным, превысило уже 2200 человек.

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