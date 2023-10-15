08:42 (мск), источник: Известия

ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов натовского калибра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Донецку 10 снарядов 150-мм калибра. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Обстрелы были зафиксированы в период с 6:30 до 7:45 (совпадает с мск). В 6:30 ВСУ четырьмя снарядами обстреляли Петровский район города, в 7:40 было выпущено три снаряда по Куйбышевскому району, в 7:45 — еще три снаряда по Куйбышевскому и Киевскому районам.

Других подробностей не приводится.

Накануне стало известно, что два человека погибли и один получил ранения в результате обстрела больницы в Донецке со стороны киевского режима. Уточняется, что обстрелу также подверглась школа в Ясиноватском районе города на улице Гагарина.

Украинские военнослужащие продолжают обстреливвать территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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