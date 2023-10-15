Российская альпинистка Оленёва погибла после падения в расщелину в Непале

«Констатировали, что смерть, она погибла. Тело найдено, сейчас прорабатываются варианты спуска вниз», — сказал он.
Шабалин уточнил, что тело находится на склоне. На данный момент прорабатывается вариант со спуском спортсмена на веревке к месту происшествия, чтобы он подцепил тело для его дальнейшей эвакуации вертолетом.
Вместе с тем подруга Оленёвой Елена Кобелева отметила в разговоре с «Известиями», что горы — это достаточно опасное место и тяжело предположить, что именно могло привести к гибели альпинистки. Однако она отметила, что погибшая была ответственным человеком и не пошла бы в горы, если бы не чувствовала себя уверенной.
«Она бы не пошла, если бы она не чувствовала себя уверенной, что она может. Она очень осознанный человек, поэтому мне с ней безопасно было всегда лазить, и куда мы вместе только не ползали», — сказала она.
О падении Оленёвой в расщелину 14 октября сообщила The Himalayan Times. По информации издания, 38-летняя альпинистка упала с высоты около 6680 м примерно в 11:25 по местному времени (08:40 мск). На гору высотой 8167 м девушка поднималась в составе группы, членами которой также являются Роман Абилдаев и Расим Кашапов.