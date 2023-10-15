ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Николаевской области

«Нанесен удар по месту дислокации одного из “элитных” подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области», — написал он.
По словам Сальдо, потери ВСУ составили около 20 боевиков.
Он также отметил, что украинская армия продолжает обстреливать левобережье Херсонской области, выпустив за сутки в общей сложности 115 боеприпасов. Жертвами этих обстрелов стали два мирных жителя Алешек, один — Раденска. Еще один житель Алешек получил тяжелые ранения.
В ответ группировка «Днепр» подавляла огневые позиции и места дислокации украинских подразделений.
Артиллерия и ракетные войска уничтожили 120-миллиметровый миномет, стрелявший по левому берегу, противник потерял около 30 человек, добавил губернатор.
По информации Минобороны, за предыдущие сутки российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 126-й бригады украинской территориальной обороны и ликвидировали группу диверсантов на острове Алешкинский. Всего за сутки украинская армия потеряла там более 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу «Гиацинт-Б» и три орудия Д-30.