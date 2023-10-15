13:24 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Николаевской области

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российские войска уничтожили на военной базе в Николаевской области порядка двух десятков бойцов из элитного подразделения ВСУ, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Нанесен удар по месту дислокации одного из “элитных” подразделений врага на военной базе в городе Очаков Николаевской области», — написал он.

По словам Сальдо, потери ВСУ составили около 20 боевиков.

Он также отметил, что украинская армия продолжает обстреливать левобережье Херсонской области, выпустив за сутки в общей сложности 115 боеприпасов. Жертвами этих обстрелов стали два мирных жителя Алешек, один — Раденска. Еще один житель Алешек получил тяжелые ранения.

В ответ группировка «Днепр» подавляла огневые позиции и места дислокации украинских подразделений.

Артиллерия и ракетные войска уничтожили 120-миллиметровый миномет, стрелявший по левому берегу, противник потерял около 30 человек, добавил губернатор.

По информации Минобороны, за предыдущие сутки российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике 126-й бригады украинской территориальной обороны и ликвидировали группу диверсантов на острове Алешкинский. Всего за сутки украинская армия потеряла там более 40 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубицу «Гиацинт-Б» и три орудия Д-30.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Удар с тыла. Новый союзник России оставит Украину без оружия
Отдельный случай. В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта