На юг сектора Газа эвакуировалось 600 тысяч человек

«Более 600 тысяч палестинцев эвакуировались из северной части Газы на юг», — приводит его слова газета The Times of Israel.
По словам представителя ЦАХАЛ, израильские военные действуют в соответствии с международным правом, чтобы причинить как можно меньше вреда мирным гражданам.
Согласно последним данным, под обломками разрушенных зданий в секторе Газа пропало более тысячи человек. В общей сложности с 7 октября погибло по меньшей мере 2700 человек, около 10 000 получили ранения. Также из-за боевых действий погибло свыше 1400 израильтян, ранено более 3500.
Напомним, обострение конфликта на Ближнем Востоке началось с ракетных ударов, которые по Израилю нанесла радикальная группировка ХАМАС. Участники движения вторглись на территорию еврейского государства и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ на это израильская армия начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху отказался закончить войну до полного уничтожения ХАМАС, а в Минобороны Израиля анонсировали проведение «смертоносной войны» в секторе Газа.