05:24 (мск), источник: Lenta.Ru

В Миргороде дважды за ночь произошли мощные взрывы

Мощные взрывы прогремели дважды за ночь в городе Миргород Полтавской области, сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

Как уточнило издание, местные паблики сообщают о мощном взрыве.

12 октября стало известно, что российские военные поразили на двух аэродромах склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины. Склады противника находились на аэродромах «Миргород» в Полтавской области и «Днепр» в Днепропетровской области.

7 октября в Миргороде произошли взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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