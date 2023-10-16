11:00 (мск), источник: Известия
ВСУ понесли большие потери во время боев под Клещеевкой
Под Клещеевкой продолжаются напряженные бои — следуют взаимные штурмы и артобстрелы. Отсюда украинские боевики пытаются выйти к Артемовску (украинское название — Бахмут), но российские военные продолжают держать оборону. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. По словам журналиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, тела своих однополчан бросают на поле, не занимаясь их эвакуацией. Российские бойцы при этом не падают духом.