11:00 (мск), источник: Известия

ВСУ понесли большие потери во время боев под Клещеевкой

Под Клещеевкой продолжаются напряженные бои — следуют взаимные штурмы и артобстрелы. Отсюда украинские боевики пытаются выйти к Артемовску (украинское название — Бахмут), но российские военные продолжают держать оборону. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин. По словам журналиста, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери, тела своих однополчан бросают на поле, не занимаясь их эвакуацией. Российские бойцы при этом не падают духом.

Спецоперация на Украине
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«Пацаны, они молодцы, они держатся. Они стараются, они морально очень сильные», — поделилась военный медик Марго.

Один из военных рассказал, как за два месяца на передовой начал ценить жизнь, семью, а главное — мирное небо над головой.

Ранее, 12 октября, в оборонном ведомстве сообщили, что подразделения Южной группировки отразили три атаки ВСУ в районах Клещеевки и Первомайского. Отмечалось, что были уничтожены три склада боеприпасов украинской армии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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