15:00 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные нанесли удар по складам ВСУ в Хмельницкой области

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские военные поразили склады ВСУ в Хмельницкой области, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива», — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожили узел связи.

Также в районе населенного пункта Сергеевка в ДНР поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Средства противовоздушной обороны сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины в районах Архангельского в Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого в Днепропетровской области.

Кроме того, ПВО перехватила два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Также уничтожили 31 беспилотник ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск поразили живую силу и военную технику противника в 119 районах.

Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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