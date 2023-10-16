15:02 (мск), источник: Ведомости
Российские средства ПВО сбили три самолета ВСУ за сутки
За сутки российские средства ПВО сбили два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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«Средствами противовоздушной обороны сбиты два истребителя Миг-29 и один штурмовик Су-25 воздушных сил Украины в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области. Перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива в районе города Хмельницкий и на аэродроме «Староконстантинов» Хмельницкой области. Узел связи был поражен на аэродроме «Миргород» Полтавской области, отметили в Минобороны. По два склада боеприпасов были уничтожены в Херсонской и Запорожской областях, еще один — в ДНР.
В общей сложности за сутки Вооруженные силы (ВС) РФ отразили 23 атаки противника на донецком, запорожском, купянском и краснолиманском направлениях. В частности, на краснолиманском направлении военные отбили атаку бригады специального назначения «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Также на острове Корабелка была пресечена деятельность группы украинских диверсантов.
15 октября Минобороны сообщило об уничтожении узла связи радиотехнического подразделения ВСУ на аэродроме «Днепр» в Днепропетровской области. Всего ВС РФ отразили 16 атак на разных направлениях и пресекли действия двух групп украинских диверсантов. Также за сутки ПВО сбила 67 украинских беспилотников в зоне спецоперации.
С начала июня ВСУ ведут активные наступательные действия. Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно называл украинское контрнаступление провалом. По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 250 вертолетов, 491 самолет, более 12 600 танков и других боевых бронированных машин, почти 8000 беспилотников и другая военная техника ВСУ.