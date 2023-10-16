В Белгородской области ПВО сбили три беспилотника самолетного типа

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбиты 3 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Позже в Минобороны РФ сообщили, что в понедельник около 22.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. «Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.