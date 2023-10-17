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Палестино-израильский конфликт
06:06 (мск), источник: Московский комсомолец

Информацию о смерти звезды КВН Сергея Сивохо опровергли

По последней информации, полученной от Анны Ревякиной, члена общественной палаты РФ, сообщения о смерти известного украинского юмориста и шоумена Сергея Сивохо оказались ошибочными.

Ревякина подтвердила, что Сивохо все еще жив, но его состояние крайне тяжелое, и он находится на системе жизнеобеспечения.

Ранее член общественной палаты РФ объявила о смерти 54-летнего Сивохо. Однако позднее она опубликовала сообщение в своем Telegram-канале, где указала, что Сивохо все еще жив, но находится в больнице в критическом состоянии. Врачи рассматривают возможность отключения его от системы жизнеобеспечения и уже предложили родным прощаться с ним. Ревякина также отметила, что у Сивохо развилась полиорганная недостаточность вследствие сепсиса.

Сергей Сивохо известен как шоумен и участник КВН. Он стал популярным благодаря своим выступлениям в команде «Дрим-Тим». В последние годы он также активно занимался политикой и даже участвовал в выборах в Раду.

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