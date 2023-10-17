Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Донецке

«В результате обстрела произошло прямое попадание в многоквартирный дом по улице Степаненко в Куйбышевском районе», — написал Кулемзин.
При этом представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что с 7.00 до 8.25 вторника зафиксировало несколько обстрелов Донецка украинскими войсками, выпущено в общей сложности двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам города.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе Донецка, Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.