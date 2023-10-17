14:42 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Группировка войск «Юг» отразила девять атак украинских солдат на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений», — говорится в сводке.

Кроме того, возле Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.

Потери противника составили:

  • до 485 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля;
  • гаубица «Мста-Б»;
  • орудие Д-20.

Помимо этого, российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов украинской 3-й штурмовой бригады и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Купянское направление

Группировка войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак ВСУ в районах Ивановки и Тимковки в Харьковской области, а также Надии в ЛНР.

Потери противника составили:

  • до 270 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • один танк;
  • десять боевых бронированных машин;
  • три пикапа.

Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика»;
  • две САУ Krab производства Польши.

Краснолиманское направление

Группировка войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки украинских штурмовых отрядов и нанесла поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино в ЛНР.

Потери противника составили:

  • до 115 военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • два орудия Д-20;
  • гаубицу «Мста-Б».

Южнодонецкое направление

Группировка войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ возле Угледара в Донецкой Народной Республике.

Потери противника составили:

  • до 150 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля;
  • две гаубицы Д-20.

Запорожское направление

Российские войска отразили четыре атаки украинских 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад в районе Вербового в Запорожской области.

Потери противника составили:

  • до 110 военнослужащих;
  • семь танков;
  • семь боевых бронированных машин;
  • три автомобиля.

Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»;
  • гаубицу М109 Paladin производства США.

Херсонское направление

Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.

Потери противника составили:

  • более 45 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • гаубица Д-30.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах. Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США. Кроме того, удалось уничтожить 34 беспилотных аппарата.

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