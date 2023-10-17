14:42 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Группировка войск «Юг» отразила девять атак украинских солдат на Донецком направлении, сообщили в Минобороны.
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«На Донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений», — говорится в сводке.
Кроме того, возле Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.
Потери противника составили:
Помимо этого, российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов украинской 3-й штурмовой бригады и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Группировка войск «Запад» при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак ВСУ в районах Ивановки и Тимковки в Харьковской области, а также Надии в ЛНР.
Потери противника составили:
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
Группировка войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки украинских штурмовых отрядов и нанесла поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино в ЛНР.
Потери противника составили:
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
Группировка войск «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ возле Угледара в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
Российские войска отразили четыре атаки украинских 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад в районе Вербового в Запорожской области.
Потери противника составили:
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах. Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США. Кроме того, удалось уничтожить 34 беспилотных аппарата.