Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

«Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США», — говорится в сообщении.
За сутки российская ПВО также сбила 34 украинских дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской области. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 491 украинский военный самолет, 251 вертолет, 7953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 706 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 372 единицы специальной военной автомобильной техники.