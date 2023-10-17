14:40 (мск), источник: © РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 34 беспилотника и 4 управляемые бомбы GLSDB, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США», — говорится в сообщении.

За сутки российская ПВО также сбила 34 украинских дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской области. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 491 украинский военный самолет, 251 вертолет, 7953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 706 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 372 единицы специальной военной автомобильной техники.

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