21:52 (мск), источник: Известия

В Минобороны заявили о сбитом над Белгородской областью украинском БПЛА

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Белгородской областью. Об этом 17 октября сообщает Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

17 октября около 21:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Минобороны РФ

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