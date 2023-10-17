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23:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Израиль обвинил «Исламский джихад» в ударе по больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Армия обороны Израиля возложил ответственность на группировку «Исламский джихад» за удар по больнице Аль-Ахли, в результате которого, по данным Минздрава сектора Газа, погибли 500 человек.

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Как сообщает ЦАХАЛ со ссылкой на данные разведки и «анализ оперативных систем армии», причиной удара по больнице стал неудачный запуск ракеты «Исламским джихадом». В ЦАХАЛ сообщили, что в момент взрыва в больнице по Израилю велся ракетный обстрел из района, где располагается больница.

«По данным разведки, полученным из нескольких источников, которыми мы располагаем, ответственность за (ракетный) обстрел госпиталя несет “Исламский джихад”», — заявили в ЦАХАЛ (цитата по Times of Israel).

Вечером 17 октября Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате удара Израиля по больнице Аль-Ахли погибли более 500 человек. Движение «Хамас» позже сообщило, что число погибших выросло до 600, ранения получили свыше 900 человек.

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