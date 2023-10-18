01:13 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 18 окт — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 107 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости
«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.). На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском — восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 107 различных боеприпасов.

Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

За прошедшие сутки не поступали сведения о жертвах среди гражданских лиц.

В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 19 обстрелов.

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