Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

«За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.). На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском — восемь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском — пять обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 107 различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы пяти населенных пунктов республики: Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
За прошедшие сутки не поступали сведения о жертвах среди гражданских лиц.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 19 обстрелов.